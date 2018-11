Katowice. Przez 2 godziny dziennie będzie można oddychać świeżym powietrzem

Szczyt Klimatyczny w Katowicach zaczyna się już 1 grudnia. I w związku z tym wydarzeniem w dawnej siedzibie Muzeum Śląskiego przy rynku otwarty zostanie m.in. Bar Tlenowy. Ale to tylko część atrakcji.

W dawnej siedzibie Muzeum Śląskiego, przy al. Korfantego 3 w Katowicach w dniach od 1 do 16 grudnia odbywać się będą koncerty i różne inne wydarzenia przeznaczone dla mieszkańców i uczestników szczytu.

Zainteresowani będą mogli zobaczyć m.in. mapping, przedstawiający w formie audiowizualnej opowieść o historii i współczesności Katowic. Będzie on wyświetlany na łuku o długości 25 m na ekranie o wysokości 5 m. Zwiedzający będą mogli również wziąć udział w interaktywnej wystawie prezentującej wizję metropolii przyszłości.

W pierwszych dwóch godzinach otwarcia strefy czynny będzie Bar Tlenowy. Każdy będzie mógł bezpłatnie skorzystać z tej oferty i odetchnąć pełną piersią wolnym od smogu powietrzem. Bar będzie czynny do 16 grudnia w godzinach od 9:00 do 11:00 (w soboty i w niedziele od 10:00 do 12:00).