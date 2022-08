Kłamią i wyłudzają pieniądze. To prawdziwa plaga

– W praktyce wygląda to tak, że ludzie, najczęściej biali Europejczycy lub Amerykanie, jadą do krajów globalnego Południa, gdzie turysta o jasnym kolorze skóry wciąż jest postrzegany, jako ktoś lepszy – opowiada w rozmowie z WP Hanna Bielerzewska, podróżniczka i autorka bloga "Na Atlantydę". – Zwykle ludzie ci należą do tzw. klasy średniej, czyli mają pracę, ale nie zarabiają wystarczająco dużo, aby móc pozwolić sobie na podróże, o jakich marzą. Ostatecznie decydują się więc na zakup biletu lotniczego w jedną stronę, a dalej to jakoś to będzie – wyjaśnia.