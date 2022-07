Polka mieszka na Bali. Wymienia pięć powodów dlaczego warto się tam przeprowadzić

Bali zachwyca krajobrazami i pogodą

Kolejna kwestia to niesamowite piękno Bali. "Wyspa dzieli się na różne rejony, a każdy z nich ma coś innego do zaoferowania" - tłumaczy Polka. Jak wyjaśnia, Uluwatu należy do profesjonalnych surferów, a w Canggu są najlepsze imprezy, butiki i restauracje. "Nusa Penida jest niewyobrażalnie piękna, a Gili to małe Malediwy" - dodaje.