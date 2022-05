Najbrzydsza stolica w Azji? Deficyt chodników to najmniejszy problem

Do takich miast należy Dżakarta. To, co najbardziej uderza podczas krótkiej wizyty w tej metropolii, to deficyt chodników. Stolica Indonezji jest "nieprzechadzalna", także przez duże odległości z punktu A do B. W wielu azjatyckich miastach chodników po prostu nie widać, gdyż są zastawione dziesiątkami kubłów, pojazdów czy stoisk oferujących mydło i powidło. W Dżakarcie brakuje ich fizycznie, jakby jakiś projektant chciał sobie zrobić z mieszkańców głupi żart. Nie ma jak chodzić? Potrzeba zatem więcej taksówek i motocykli, a dla nich jeszcze szerszych ulic i arterii. Cierpią mieszkańcy, choć czasem nawet nie zdają sobie z tego sprawy