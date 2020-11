Kolej transportem przyszłości

Z ostatnich danych przedstawionych przez naszego narodowego przewoźnika - PKP Intercity - wynika, że wybierając pociągi PKP Intercity zamiast transportu drogowego, tylko w 2020 r. Polacy przyczynili się do mniejszej o 333 tys. ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

PKP Intercity kładzie duży nacisk na działania proekologiczne, m.in. poprzez realizację największej w historii spółki strategii inwestycyjnej. Wydatki w tym zakresie do 2023 r. sięgną łącznie 7 mld zł i będą związane zarówno z zakupem i modernizacją taboru, jak również przebudową 16 bocznic kolejowych w całej Polsce. Te nowoczesne zaplecza techniczne oznaczają przede wszystkim mniejszą emisję spalin, hałasu i substancji szkodliwych do otoczenia. Ponadto planowane jest wykorzystanie paneli fotowoltaicznych do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Plan inwestycji PKP Intercity do 2023 r. uwzględnia inwestycje infrastrukturalne warte ponad 715,5 mln zł.