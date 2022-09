Kolejny tunel pod Zamkiem Książ? Francuz twierdzi, że znalazł do niego wjazd

Temat tzw. złotego pociągu powraca od lat, ale wciąż - mimo wielu prób - nie udało się go odnaleźć. Nie odstrasza to jednak poszukiwaczy skarbów. Jeden z nich - pochodzący z Francji Luc Ribeyrol - twierdzi, że znalazł wjazd do kolejnego tunelu biegnącego pod Zamkiem Książ.