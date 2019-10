Kolejowe podróże między Warszawą a Lublinem

Mazowsze i Lubelszczyzna to tereny, które przyciągają turystów. Z jednej strony duże miasta, Warszawa i Lublin, z drugiej – sielskie krajobrazy i niewielkie, klimatyczne miejscowości. Połączyć te elementy można w bardzo prosty sposób – wystarczy szybki i wygodny środek transportu, najlepiej jeszcze przyjazny środowisku. Pociągi kursujące na modernizowanej właśnie linii kolejowej nr 7 pomogą osiągnąć ten cel. Podróże regionalne i międzyregionalne będą na tyle komfortowe i sprawne, że pasażerowie chętniej wsiądą do pociągu niż do samochodu.

Dla turystów

Szybka i sprawna podróż pociągiem między Warszawą a Lublinem ma bardzo duże znaczenie dla krajowej turystyki. Oba te miasta to kierunki popularne wśród podróżnych, pragnących przespacerować się po klimatycznych starówkach lub zwiedzić zamki – Królewski czy Lubelski. Mazowsze i Lubelszczyzna jednak, oprócz tętniących życiem miast, to też wiejskie pejzaże, stare, drewniane chatki i kościoły oraz wiekowe pałace.

Można się tam dostać samochodem, ale można też wybrać pociąg – bardziej ekologiczny środek transportu. Po zakończeniu modernizacji linii nr 7, pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h, przez co przejazd z Warszawy do Lublina zajmie około 1,5 godziny. Podróżowanie po regionach będzie samą przyjemnością – szybko, wygodnie i bez korków.

Bezpieczniej i wygodniej

Modernizacja linii kolejowej miedzy Warszawą a Lublinem, realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz zwiększenie prędkości pociągów na trasie.

Realizowana inwestycja zachęci podróżnych do wyprawy na Mazowsze i Lubelszczyznę, podobnie jak nowoczesne i wyremontowane stacje kolejowe, wyposażone w nowe ławki, stojaki na rowery i tablice informacyjne. Dzięki podwyższonym peronom oraz windom kolej będzie też bardziej dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

