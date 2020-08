Komfortowy urlop na kempingu. Podpowiadamy, co warto zabrać na wakacje pod namiotem

Urlop pod namiotem kojarzy ci się z niewygodą i mnóstwem wyrzeczeń? Nic bardziej mylnego! Odpowiednie wyposażenie zapewni ci komfortowy wypoczynek na łonie natury. Sprawdź, co warto zabrać na kemping.

Wyjazd pod namiot już dawno przestał być kojarzony ze szkołą przetrwania. Kąpiel w rzece i gotowanie nad ogniskiem to dziś jedna z wielu opcji, którą najczęściej wybierają zagorzali miłośnicy survivalowego życia. Nie należysz do ich grona? Nie musisz z tego powodu rezygnować z wakacji w plenerze. Ogromny wybór nowoczesnego sprzętu i funkcjonalnych dodatków sprawia, że biwak coraz częściej doceniają także wygodniccy wczasowicze, którzy dotąd preferowali noclegi w wygodnych pensjonatach. Podpowiadamy, co warto spakować do bagażnika, żeby pobyt na kempingu stał się przyjemny i w pełni komfortowy.

Rozbijamy obóz. Co powinno się znaleźć w ekwipunku biwakowicza?

W skład obozowego wyposażenia wchodzi nie tylko solidny i w miarę przestronny namiot, ale także odpowiednie posłanie, które zapewni nam spokojny i zdrowy wypoczynek. W tym celu niezbędny będzie miękki materac powietrzny, który bez problemu schowamy do walizki. Na miejscu wystarczy go napompować i już – wygodne łóżko gotowe. Nie zapomnij o ciepłym śpiworze, który uchroni cię przed zimnem. Na rynku dostępne są warianty puchowe i syntetyczne. My polecamy wyjątkowo lekki i kompaktowy model TREK 500 10°C FORCLAZ wykonany w całości z tkaniny poliestrowej. Śpiwór skutecznie zatrzymuje ciepło, dzięki czemu nie musimy się obawiać, że spędzimy noc, szczękając zębami z zimna. Rankiem bez problemu schowasz go do pokrowca, żeby nie zajmował miejsca w namiocie.

A co powiesz na popołudniową drzemkę w cieniu szumiących drzew? Do wyboru masz miękki koc z mikrofibry albo wygodny i prosty w montażu hamak. Nie zapomnij o turystycznej poduszce – nie zajmuje wiele miejsca w bagażu, a znacząco poprawi jakość snu.

Wygodnie na kempingu? Tak, to możliwe!

Ascetyczne, surowe warunki pod namiotem to już przeszłość. Funkcjonalne sprzęty trekkingowe zapewnią ci komfort i wygodę podczas plenerowego wypoczynku. Jeżeli wizja kąpieli w jeziorze cię nie przekonuje, a kempingowa łazienka pęka w szwach, zainwestuj w składaną kabinę i turystyczny natrysk. Dzięki tym przydatnym i bardzo funkcjonalnym sprzętom poranny prysznic stanie się prawdziwą przyjemnością. W ofercie kempingowego wyposażenia znajdziesz także wygodną przenośną toaletę.

W przypadku dłuższego pobytu na łonie natury warto pomyśleć o kempingowej pralce. Urządzenie nie wymaga dostępu do prądu – uruchamiamy je za pomocą specjalnego pedała. Do prania możesz użyć płynu albo specjalnych, wygodnych listków, które rozpuszczają się w wodzie. Prosty i skuteczny sposób na odświeżenie turystycznej garderoby.

Ład i porządek we wnętrzu namiotu zapewni tekstylna szafka turystyczna, którą bez problemu złożysz i schowasz w samochodzie. Nie zapomnij także o meblach kempingowych. Posiłki spożywane przy niewielkim stoliku smakują znacznie lepiej. Dorzuć do tego wygodne składane krzesła i już – polowa jadalnia jak marzenie!

Sprytna kuchnia pod chmurką

Gotowanie na kempingu może być łatwe i przyjemne. Grunt to odpowiedni sprzęt i akcesoria, dzięki którym bez trudu przygotujesz proste i smaczne jedzenie. Niezbędna w tym celu będzie oczywiście kuchenka turystyczna. W plenerze najlepiej sprawdzi się urządzenie o jak najmniejszych gabarytach, jak np. kuchenka TREK 500 compact marki FORCLAZ, którą znajdziesz w sieci sklepów Decathlon. Możesz na niej odgrzewać i gotować proste posiłki. Dużą zaletą kuchenki jest jej moc, dzięki której 1 l wody zagotujesz w niespełna 3 min. Kompaktowy wygląd i prosta obsługa sprawią, że urządzenie z pewnością stanie się nieodłącznym towarzyszem wielu spontanicznych podróży w plener.

Biwak nie obędzie się także bez grilla. W sprzedaży dostępne są małe, turystyczne grille, na których bez problemu przygotujesz mięso, opiekane warzywa i chrupiące tosty. Do rozpalenia grilla, ogniska lub palnika kuchenki przyda się trekkingowe krzesiwo – niewielki gadżet bez problemu zmieści się w bagażu i zadziała w każdych warunkach pogodowych. Do gotowania i jedzenia posiłków pod chmurką przyda się turystyczna menażka. W zestawie znajdziemy garnek, głębokie talerze, sztućce i pokrywkę, która uchroni potrawę przed wystygnięciem.

Co zrobić z brudnymi naczyniami po jedzeniu? Mycie nad rzeką lub jeziorem może być bardzo uciążliwe – szczególnie gdy obozowisko od zbiornika z wodą dzieli kilka kilometrów. Dobrym rozwiązaniem jest przenośny turystyczny zlew do mycia naczyń. Silikonowa miska z odpływem doskonale sprawdzi się w polowych warunkach. Do mycia naczyń możesz także wykorzystać składaną miskę z tkaniny poliestrowej, w której bez problemu umyjesz naczynia po posiłku. Przydatny gadżet znajdziesz w ofercie sklepów Decathlon.

Inteligentna odzież. Jak się ubierać na kempingu?

Podczas pobytu pod namiotem niezwykle ważne są odpowiednie ubrania, dzięki którym bez problemu przetrwamy zmienne warunki pogodowe i nieoczekiwane spadki temperatur. Pamiętajmy, że odzież na kempingu powinna być przede wszystkim funkcjonalna i wygodna. Nie oznacza to wcale, że jesteśmy skazani jedynie na bawełniane dresy, choć warto mieć je pod ręką, kiedy noce staną się chłodne. Pakując bagaż na kemping, warto kierować się zasadą minimalizmu. Zanim dorzucimy do walizki kolejną letnią sukienkę, lniane spodnie i sandały, zastanówmy się, czy faktycznie będziemy je nosić i czy aby na pewno sprawdzą się w plenerowych warunkach.

Na biwaku z pewnością przyda się ciepła odzież – polarowe bluzy, ortalionowe bezrękawniki i termoochronna bielizna to nieocenione rzeczy, które skutecznie uchronią nas przed wieczornym chłodem. Do zestawu praktycznych i wygodnych ubrań warto dołączyć też kurtkę przeciwdeszczową – nie zajmuje dużo miejsca w torbie, a z pewnością docenimy ją w przypadku gwałtownych zmian pogody. Podczas pobytu pod namiotem przydadzą się także szybkoschnące ręczniki z mikrofibry. Są bardzo lekkie i błyskawicznie pochłaniają wilgoć, więc sprawdzą się zarówno do wytarcia ciała po kąpieli, jak i na plaży.

Mądre rozwiązania, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo pod namiotem

Wakacyjny biwak to wspaniała przygoda, ale żeby móc wspominać ją równie dobrze, warto wcześniej zaopatrzyć się w sprzęt, który zapewni nam wygodę i bezpieczeństwo. Zanim ruszysz w plener, spakuj do bagażnika powerbank, który umożliwi ładowanie telefonu w każdych warunkach, dzięki czemu ani na chwilę nie stracisz kontaktu ze światem. Równie przydatny okaże się panel słoneczny, który umożliwi ładowanie baterii za pomocą promieni słonecznych. Na biwaku przyda się także przedłużacz.

Ogromny wpływ na bezpieczeństwo ma także odpowiednie oświetlenie. Koniecznie zabierz ze sobą latarkę, która umożliwi ci komfortowe przemieszczanie się po obozie o późnych porach. Niezwykle przydatna okaże się w tym celu lampa czołowa, którą warto mieć przy sobie podczas wieczornych spacerów. Noce pod gołym niebem bywają chłodne, dlatego warto mieć pod ręką małą farelkę, która zapewni ciepło we wnętrzu namiotu.

Wypoczynek w plenerze mogą nam uprzykrzać uciążliwe owady. Żeby zapobiec irytującemu brzęczeniu i bolesnym ukąszeniom, zaopatrz się wcześniej w turystyczną moskitierę, dzięki której żaden komar nie zakłóci wieczornego relaksu na świeżym powietrzu.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl