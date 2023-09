Koniec ciszy w lasach. Jelenie zaczęły swoje zaloty

Rykowiska w polskich lasach

Podczas rykowiska osobniki płci męskiej, które dotychczas siedziały cicho i skrycie w głębinach lasów, ujawniają się w poszukiwaniu swoich partnerek. Dołączają do grup łań i zaczynają zabiegać o ich względy. Jak tłumaczą Lasy Państwowe, jelenie w ten sposób rzucają wyzwanie swoim rywalom. "Mocny byk ma z reguły mocny głos. Słabeusze, słysząc to, omijają go z daleka" - czytamy na Facebooku.