"Konkurs zamarzniętych włosów". Oto, jak wyglądają jego uczestnicy

Chyba nie ma na świecie dziedziny, w której ludzie by ze sobą nie rywalizowali. Więc nikogo nie powinno zdziwić, że istnieje także "konkurs zamarzniętych włosów". Trudno się nie uśmiechnąć, oglądając osoby biorące udział w zawodach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Gorące źródła cieszą się sporą popularnością wśród okolicznych mieszkańców (Facebook.com)

Konkurs, o którym jeszcze do niedawna nikt - poza mieszkańcami kanadyjskiego miasteczka Whitehorse - nie miał pojęcia, robi coraz większą furorę.

Świat dowiedział się o tych przekomicznych zawodach dzięki zdjęciom, które opublikowano w mediach społecznościowych, a konkretnie na facebookowym profilu Takhini Hot Springs.

Takhini Hot Springs, czyli "gorące źródła Takhini" są częścią parku zdrojowego, należącego do prywatnego właściciela. Na jego terenie znajdują się 2 baseny. W pierwszym z nich woda ma temperaturę 42 st. C, zaś w drugim 36 st. C. Jest też kemping przygotowany dla ok. 100 osób.

Źródła cieszą się sporą popularnością wśród okolicznych mieszkańców, ale od momentu, kiedy ich właściciel organizuje nietypowy konkurs, przyjeżdżają w to miejsce turyści także z odleglejszych części Kanady.

Na czym polegają zwody? Zwycięża osoba, której zamarznięte włosy będą najciekawiej się prezentować. A jest o co zawalczyć – w ostatnich latach można było wygrać 750 dol. kanadyjskich (ok. 2,2 tys. zł) oraz 30 wejść do parku Takhini Hot Springs. W 2020 r. główna nagroda wynosiła aż 10 tys. dol. (ok. 29,5 tys. zł).

Oczywiście zorganizowanie konkursu jest możliwe tylko wtedy, kiedy są ujemne temperatury. Na terytorium Jukon panują długie i mroźne zimy, rozpoczynające się już w październiku i trwające do maja. W tym czasie na zewnątrz może dochodzić do -30 st. C. Zważywszy jednak na silne północne wiatry odczuwalne temperatury są dużo niższe.