Kontrowersyjna pamiątka w Krakowie. "Są traktowane jak każdy towar"

Urząd poinformował, że w przypadku stwierdzenia sprzedaży przez najemcę kramu przedmiotów niespełniających wymogów, podejmowane są rozmowy "mające na celu dostosowanie sprzedawanego asortymentu do obowiązujących w tym zakresie przepisów". Do kupców kierowana jest również korespondencja przypominająca o zasadach dot. towarów dopuszczonych do handlu w Sukiennicach.