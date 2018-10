Koreanka zakochana w Polsce. Uwielbia gołąbki i całkiem nieźle mówi po polsku

Ma 26 lat, jest Koreanką i… jest zakochana w naszym języku i naszej kulturze. Uwielbia gołąbki, golonkę oraz pierogi z mięsem i już wkrótce zamieszka w Polsce na stałe. Od 7 miesięcy prowadzi vloga na portalu internetowym YouTube, który śledzi 80 tys. internautów.

Mijin Mok właśnie pracuje nad pracą magisterską z polonistyki na uniwersytecie w Seulu w Korei Południowej. Gdy podejmowała decyzję, jaki kierunek studiów wybrać, o Polsce nie wiedziała nic. Do studiowania zawiłości języka polskiego nakłoniła ją jej nauczycielka z liceum. I choć początki były trudne, dziś twierdzi, że kocha Polskę i Polaków, którzy są dla niej mili i gościnni. Znalazła tu też miłość swojego życia.

To właśnie jej chłopak zachęcił ją do prowadzenia vloga na YouTubie. Na swoim kanale uczy Polaków języka koreańskiego, ale przede wszystkim pokazuje swoją fascynację naszym krajem. Jej filmy są pełne humoru. Choć Mijin świetnie mówi po polsku, to jednak jej lapsusy językowe, uroczy akcent, żartobliwe spojrzenie na nasz kraj, ale przede wszystkim jej osobowość, sprawiają, że subskrybentów jej kanału z dnia na dzień przybywa i jest ich coraz więcej.