Kos ciekawą alternatywą na wakacje. Urlop w towarzystwie greckich bogów

Kos, trzecia pod względem wielkości wyspa w Grecji słynie przede wszystkim jako miejsce narodzin Hipokratesa. Dla turystów to natomiast przede wszystkim szerokie, piaszczyste plaże, zaciszne zatoczki oraz łagodny klimat, w którym sezon turystyczny przypada od maja do końca października.

Piaszczyste i żwirowe plaże

Około 70 proc. wybrzeża Kos zajmują plaże, co czyni z wyspy doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych. Przeważająca większość z nich to plaże piaszczyste, zdarzają się również odcinki żwirowe i kamieniste, takie jako choćby plaża w Psalidi. Nie obejdzie się tu bez odpowiedniego obuwia, jednak okoliczne widoki, takie jak góry i majaczące w oddali tureckie wzgórza zdecydowanie zachęcają do odwiedzin.