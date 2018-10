Marzysz o ciepłych kąpielach w morzu? Zobacz oferty wczasów w słonecznej Grecji

Wypoczynek w hotelu o przyzwoitym standardzie, ale bez zbędnych luksusów. Lokalna kuchnia, trochę plażowania i trochę rozrywki, a przede wszystkim beztroskie pluskanie się w ciepłej wodzie. Gdzie zaznany takich przyjemności, jeśli nie w Grecji?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Komfortowy basen ze słodką wodą i widok na morze - idealny wypoczynek w Grecji (Materiały prasowe)

Zwiedzaj i odkrywaj, a potem relaksuj się w wodzie - Grecja czeka Jeszcze kilka lat temu, żeby spędzić urlop w Grecji, trzeba było wykupić drogie wczasy, z lotniska do hotelu było daleko, a na miejscu rzadko oferta była w pełni zgodna z tym, czego oczekiwaliśmy. Teraz możemy dopasować ofertę do budżetu, wybrać miejsce na pobyt z dziećmi lub bez, lokalizację w odniesieniu do lotniska i cudnej plaży, a nawet to, czy hotel zapewni nam atrakcje na miarę prawdziwego, wodnego parku rozrywki. Do wyboru mamy np. kameralne ośrodki z dala od tłocznego centrum jak np. 4 gwiazdkowe Gouves z własnymi zjeżdżalniami i niezatłoczonym basenem, położone nieopodal słynnego Heraklionu u wybrzeży Morza Śródziemnomorskiego, na północnym wybrzeżu Krety.

Na uwagę zasługuje też ośrodek z sąsiadującym profesjonalnym parkiem wodnym w Faliraki. W zależności od wielkości atrakcji greckie hotele z parkami wodnymi mogą być atrakcją na godzinę lub na cały dzień, a przebogata oferta różnych aktywności pozwoli znaleźć coś dla siebie zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Czterogwiazdkowy standard oraz lokalne przysmaki w ramach all inclusive dodatkowo podniosą poziom satysfakcji po urlopie.

Wszędzie masz blisko – dobra lokalizacja to klucz do udanego urlopu Czas wczasów jest ograniczony, atrakcji mnóstwo, a przyda się jeszcze odrobina czasu na zwykle lenistwo na leżaku lub po to, aby odespać wczorajszą świetną zabawę. Tydzień urlopu to często za mało. Aby wykorzystać te dni maksymalnie, warto wybrać hotel w odpowiedniej odległości od interesujących nas miejsc oraz jak najbliżej lotniska. Wybrane przez nas hotele są zlokalizowane między 200, a 500 metrów od plaży, dzięki czemu maksymalnie wykorzystamy czas pobytu. Optymalna odległość, która maksymalnie skróci podróż po wylądowaniu do hotelowego pokoju i równocześnie odpowiednia odległość od lotniskowego hałasu to kilkanaście do dwudziestu paru kilometrów. Grecja szczyci się dostosowaniem do dużego ruchu turystycznego infrastrukturą transportową, a jej lotniska są skomunikowane z większością chętnie odwiedzanych hoteli, z których w ciągu nawet kilkudziesięciu minut dostaniemy się do swojego pokoju. Dla wygody, możemy wybrać bliższe naszemu miejscu zamieszkania miejsce wylotu: Poznań lub Katowice.

Poszukiwane i cenione hotele nad brzegiem morza są położone w odległości kilkuset metrów od plaży, co gwarantuje, że szybko się tam dostaniemy, ale i będziemy mieć szansą na to, aby odizolować się w cichym zakątku od gwarnych miejsc i spokojnie relaksować. Aby dodatkowo zaoszczędzić na wyjeździe, warto wykorzystać możliwość pobytu w 3-gwiazdkowym hotelu z opcją podniesienia standardu już od 1,1 tys. zł, znaleźliśmy dla was na wyspie Zakhyntos, znanej z poukrywanych na wybrzeżu jaskiń. Ośrodek jest położony 4 kilometry od miasta Zakhyntos.