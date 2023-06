Kosmiczne ceny nie tylko nad morzem i w górach. "To jakiś absurd"

Ceny piwa jak z kosmosu

Piwo 0,4 l na stadionie kosztowało aż 19 zł, a za sok malinowy trzeba było dodatkowo dopłacić 3 zł. Zestaw nachosów z sosem i piwem to już wydatek rzędu 42 zł. - To przecież tyle, co dobry obiad w restauracji. Dobrze, że ja nie piję i nie byłam głodna, bo mogłabym zbankrutować - przyznała nasza czytelniczka.