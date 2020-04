Kostaryka. W krainie wulkanów i najszczęśliwszych ludzi na świecie

To jeden z wyjątkowo fascynujących krajów Ameryki Środkowej. Już sam fakt, że jego mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z życia na całym globie, każe przyjrzeć się bliżej temu niezwykłemu zakątkowi.

Happy Planet Index to ranking, który na podstawie kilku wskaźników pokazuje, gdzie ludzie są najszczęśliwsi. Co ciekawe, bogate kraje zachodnie nie zajmują wysokich miejsc. W czołówce znajduje się za to wiele państw z Ameryki Łacińskiej – Panama czy Meksyk.

Najbardziej zadowoleni z życia mieszkańcy Nigdzie jednak nie ma tak wielu zadowolonych z życia mieszkańców jak na Kostaryce, która zajmuje w rankingu pierwsze miejsce.

Warto tu dodać, że kraj nie ma armii od 1948 r. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zainwestowano przede wszystkim w służbę zdrowia, która jest bezpłatna, oraz edukację. Dzięki temu aż 97 proc. mieszkańców umie czytać i pisać. Co ciekawe, dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą uczęszczać do szkoły, nadawane są lekcje… w radio. W tutejszym parlamencie jest 50 proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn.

Rajskie plaże i kolorowe motyle

Większości Kostaryka kojarzy się z pięknymi plażami i egzotyczną przyrodą. Rzeczywiście, dzięki położeniu nad Morzem Karaibskim kraj może pochwalić się wspaniałym wybrzeżem. Poza rajskimi plażami przeważa krajobraz górzysty. Najwyższy szczyt, Cerro Chirripó ma 3819 m n.p.m.

Kostaryka to przede wszystkim jednak wyjątkowa przyroda. Na terenie niewielkiego kraju (jego powierzchnia to dla porównania mniej więcej tyle, ile połączone województwo mazowieckie i małopolskie) utworzono aż 28 parków narodowych.

Kraj należy do pierwszej dwudziestki krajów świata z największą różnorodnością biologiczną. Jest to spowodowane położeniem na styku kontynentów i oznacza, że żyje tu aż 500 tys. różnych gatunków roślin i zwierząt, co stanowi 4 proc. wszystkich gatunków na świecie.

Na Kostaryce znajdziemy aż 10 proc. sposród motyli, które występują na całym świecie. Chociaż dużo bardziej rozpoznawalnym zwierzakiem z Kostaryki jest… uroczy leniwiec.

Wiszące mosty i wulkany

Charakterystyczne są tu wiszące mosty, z których można podziwiać egzotyczną przyrodę. Najbardziej znany teren to Mistico Park, gdzie na terenie tropikalnego lasu deszczowego zbudowano aż 16 mostów.

Żyje w nim 350 gatunków ptaków, 120 gatunków ssaków i 700 gatunków roślin. Dostępne są różne szlaki, które można pokonać z przewodnikiem. Do ciekawych atrakcji należy nocna wyprawa, na której odkrywa się zupełnie inną stronę deszczowych lasów.

Należy też pamiętać, że Kostaryka jest obszarem aktywnym sejsmicznie. Na jej terenie znajduje się, w zależności od źródeł, od 100 do kilkuset wulkanów, z czego – tu nie ma wątpliwości - siedem jest aktywnych do dziś. Należą do pacyficznego pierścienia ognia, czyli strefy częstych erupcji i trzęsień ziemi wokół Oceanu Spokojnego. Szczególnie wyróżniają się trzy.

Najwyższy to Irazú, którego stożek osiąga wysokość 3432 m n.p.m. Ogromny Poás charakteryzujący się jednym z największych kraterów na świecie, w którym znajdują się jeziora kraterowe. Ostatni to Arenal – najmłodszy i zarazem najbardziej aktywny wulkan Kostaryki. Ostatnia erupcja miała miejsce w latach 60. XX wieku, gdy niespodziewanie przebudził się po 400 latach.

