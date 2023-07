Koszmarna sytuacja na południu Europy. Najgorsze dopiero nadchodzi

Co ciekawe, niespotykanie wysokie temperatury dają się też we znaki w mniej oczywistych miejscach, takich jak kontynentalna część Francji czy Niemiec. We wtorek temperatura osiągnęła 37 st. C w mieście Saint-Etienne w Masywie Centralnym. W niemieckiej Badenii-Wirtembergii termometry pokazały również powyżej 35 st. C.