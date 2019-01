Kosztowna pomyłka linii lotniczych. Zyskali na tym pasażerowie

Azjatyckie linie lotnicze Cathway Pacific ogłosiły, że pomimo błędu na ich stronie, wszystkie bilety będą honorowane. Przewoźnik przypadkowo wystawił na sprzedaż bilety na pierwszą klasę w cenach, które normalnie obowiązują w klasie ekonomicznej.

Jak się okazało, był to błąd systemu. Mimo to linie lotnicze zobowiązały się do uznania wszystkich biletów zakupionych w okazyjnej cenie. "Dobrego 2019 roku wszystkim, w szczególności tym, którzy kupili nasze dobre - bardzo dobre bilety niespodzianki w w specjalnej cenie" - napisał przewoźnik na swoim koncie w mediach społecznościowych "Tak - popełniliśmy błąd, ale nie możemy się doczekać, aż przywitamy was na pokładzie z biletami. Mamy nadzieję, że 2019 też będzie dla was tak 'specjalny!'".

Nie był to jednak jedyny błąd linii lotniczych w tamtym czasie. Internetowi blogerzy, którzy zajmują się wyszukiwaniem okazji cenowych m.in. na przeloty, poinformowali, że to była zaledwie jedna z możliwości, które odkryli. Osoba prowadząca blog "One Mile at a Time" znalazła bilety na lot z miasta Hanoi w Wietnamie do Vancouver w Kanadzie za niecałe 4 000 zł. Można było także znaleźć loty z Hong Kongu do Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych za ok. 5 500 zł, podczas gdy normalnie za tego typu bilety trzeba zapłacić ponad 100 000 zł.