Kraków wygrywa z Walencją i Berlinem. Zdaniem Brytyjczyków to najlepszy cel podróży

Trzeci rok z rzędu Kraków znalazł się na szczycie notowania magazynu "Which?". Spośród 43 europejskich miast, to właśnie gród Kraka okazał się najbardziej atrakcyjnym celem krótkich podróży, wyprzedzając w zestawieniu Sewillę, Walencję, Berlin czy Amsterdam.

Zdeklasował inne europejskie miasta

Po raz trzeci Kraków jest najlepszy we wszystkich kategoriach. Uzyskał aż 93 proc. i zdeklasował inne europejskie miasta. Warto podkreślić, że jest jedynym miastem w rankingu, które otrzymało najwyższą pięciogwiazdkową notę w kategorii "stosunek jakości do ceny". Na drugim miejscu znalazła się Sewilla, tuż za nią uplasowały się: Walencja, Berlin, Amsterdam, Budapeszt. Zestawienie zamykają Bruksela, Mediolan i Alicante.

– Wyróżnienie Krakowa jako najlepszego miasta europejskiego w kontekście weekendowego wyjazdu, potwierdza, że – zgodnie z kryteriami oceny opublikowanymi na portalu Daily Mail Online – jesteśmy miastem, które zapewnia wysoki poziom profesjonalizmu oferowanych usług turystycznych. Obejmują one: promocję dziedzictwa kulturowego miasta, atrakcje kulturalne, zakwaterowanie, zakupy, zadowalający stosunek ceny do jakości oraz ofertę gastronomiczną – podkreśla Elżbieta Kantor, dyrektor wydziału ds. turystyki w Urzędzie Miejskim w Krakowie. – Najliczniejszą grupą są właśnie Brytyjczycy, którzy stanowią ok. 15 proc. ogólnej liczby turystów przybywających do miasta.