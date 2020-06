Krasiejów - jakie atrakcje warto odwiedzić w miasteczku dinozaurów?

Krasiejówto wieś, która położona jest w województwie opolskim w gminie Ozimek. Leży ona około 5 km od drogi krajowej łączącej Opole z Częstochową. Pierwsze wiadomości dotyczące Krasiejowa pochodzą z końca XIII wieku, co sprawia, że jest to najstarsza miejscowość w gminie. Pierwszy drewniany kościół zbudowano w miasteczku na początku XVI wieku, natomiast na początku XIX wieku kościół drewniany zastąpiono murowanym. Od 1867 roku kościół ten był najważniejszym kościołem w parafii. W XVIII wieku w okolicach założono również hutę żelaza, która zakończyła działalność już w 1821 roku, co było spowodowane wyczerpaniem się złóż.