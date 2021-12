Krokodyl zaatakował turystkę w Zambii. "Wszędzie była krew"

- To się wydarzyło podczas przerwy w raftingu. Brytyjka pływała wtedy w rzece z koleżanką. Gdy to się wydarzyło, przewodnik zanurkował pod wodę i zaczął wściekle bić krokodyla - mówił jeden z naocznych świadków zdarzenia w rozmowie z portalem The Sun. - Potem inni wskoczyli z pomocą. To był chaos. Wszędzie była krew i krzyczący ludzie. Dziewczyna ma szczęście, że żyje - dodał.