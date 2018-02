Królestwo Kabuto. Kupili wyspę dla obywateli

Niektórzy się śmiali, inni podziwiali, a on robił swoje. W 2016 r. Mieszko Makowski założył pod Radomiem enklawę - Królestwo Kabuto. Teraz dla obywateli kupił wyspę.



Królestwo, które leży 25 km od Radomia należy do mikropaństwa Kabuto . Jego tereny znajdują się obok Kanady , a enklawy z ograniczoną suwerennością na terenie Chorwacji oraz Polski. Całe państwo ma ok. 75 km kw., jest bezwyznaniowe, a językami urzędowymi są polski i angielski.

Latem 2017 r. Mieszko Makowski zapowiadał, że w ciągu kilku miesięcy zakupi wyspę, która przynależeć będzie do królestwa, a jego obywatele będą mogli na niej wypoczywać. Niedowiarków nie brakowało. A on obietnicy dotrzymał. Francuski atol Motu One zajmuje powierzchnię 2,829 km kw., a położony w archipelagu Wysp Towarzystwa na Polinezji Francuskiej. "Nie jest zamieszkała, jednak doskonale nadaje się pod zamieszkanie oraz turystykę. Już w najbliższe wakacje będzie można polecieć do Kabuto - jak widać urzeczywistnianie marzeń to nasza specjalność" - czytamy na facebookowym profilu królestwa. Przedstawicieli królestwa poprosiliśmy o komentarz, ale odmówili go tłumacząc się, że nie zależy im na rozgłosie w polskich mediach.