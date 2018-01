Kuba czy Meksyk? Który kraj pasuje do ciebie?

Tajemniczy Meksyk z prastarą cywilizacją Majów czy gorąca Kuba ze złocistymi plażami? Sprawdź, jakie wycieczki do tych ciepłych krajów wybraliśmy na sezon 2018.

Najbardziej znane spośród zabytków Meksyku są piramidy Majów (Shutterstock.com)

Wakacje na Kubie

Gorąco polecamy luksusowy kurort Pestana Cayo Coco Beach Resort na prywatnej wysepce. Korzystając z tej oferty wycieczki na Kubę, zapłacimy mniej aż o 6470 zł za 10 dni. W marcu temperatura wynosi w regionie 28 st. C w dzień i 19 st. C nocą przy 24 st. C wody Oceanu Atlantyckiego. Wystarczająco słoneczna i ciepła pogoda? Kuba z pewnością nas nie zawiedzie. W okolicy dodatkowo Rezerwat Przyrody El Baga, delfinarium i Moron, dokąd dojedziemy z przystanku autobusowego bezpośrednio przy hotelu.

Barwne Wyspy Karaibskie w Ameryce Środkowej odkrył Krzysztof Kolumb. Na Kubie występowali The Rolling Stones, z wizytą przyjechał tutaj były prezydent USA, Barack Obama, a kraj należy do czołowych eksporterów cygar na świecie. Stolica Kuby to Hawana. Wyspa jest 17 na świecie pod względem powierzchni, a jej urozmaicona linia brzegowa pełna jest urokliwych zatoczek, nieopodal których głębiny morskie sięgają nawet 7000 m. Wycieczka na Kubę to coś dla osób lubiących rozrywkowy tryb życia, wyprawy do barów i restauracji, imprezy do białego rana i drinki o wschodzie słońca. Rdzenni mieszkańcy wyspy żyją powoli, dosyć tradycyjnie, przemieszczają się zabytkowymi samochodami, których pełno na kubańskich ulicach i przygotowują pyszne posiłki lokalnej kuchni karaibskiej.

Propozycja hotelu Barcelo Solymar na czerwiec jest niezwykle interesująca – cena tygodniowych wakacji na Kubie spadła obecnie o 18%. Obiekt w prawdziwie kubańskim klimacie z ładnymi bungalowami z moskitierami i dużymi basenami jest świetnie położony w regionie Varadero, popularnym wśród wielbicieli wodnych szaleństw, bezpośrednio przy przepięknej plaży, o 200 m od ścisłego centrum miasteczka. Niedaleko Rezerwat Przyrody Ecologica Varahicacos, gdzie obejrzymy prehistoryczne malowidła, umieszczone wśród tropikalnej roślinności i rzadkich gatunków zwierząt. Zjemy tutaj smaczne i urozmaicone dania hotelowej kuchni, także z europejskiego menu (rewelacyjne restauracje a'la carte oraz drinki), zachwyci również oferta sportowa oraz dla dzieci.

Meksyk – wycieczki do piramid Majów i Azteków

Meksyk, usytuowany na południu Ameryki Północnej, nosi oficjalną nazwę Meksykańskie Stany Zjednoczone. Jego zachodnie wybrzeża oblewa szmaragdowy Ocean Spokojny. Stolicą Meksyku jest miasto Meksyk, niezwykle gęsto zaludnione. Kraj jest 14 na świecie pod względem powierzchni. Obok wydobycia ropy naftowej to turystyka stanowi główne źródło dochodu mieszkańców Meksyku. Wakacje tutaj to kusząca perspektywa przede wszystkim ze względu na duże nasłonecznienie, złociste plaże, ciepłą wodę, rozwiniętą infrastrukturę, piękne krajobrazy, egzotyczną roślinność, bogatą tradycję, ciekawe zabytki oraz dość oryginalną kulturę.

W południowo-wschodniej części Meksyku, nad Zatoką Meksykańską i Morzem Karaibskim, leży popularny półwysep Jukatan. W typowo turystycznym kurorcie nadmorskim Playa del Carmen znajdziemy pięciogwiazdkowy hotel Gran Bahia Principe Coba, gdzie spędzimy naprawdę luksusowe, dwutygodniowe wczasy z komfortową formułą all inclusive. Nigdzie indziej na kolację nie dostaniemy sushi, a markowe alkohole nie będą serwowane przez całą dobę. Wylot z lotniska Chopina w Warszawie odbywa się pod koniec września – czy nie zawiedzie nas wówczas pogoda? Meksyk jesienią jest niezwykle gorącym miejscem: 32 st. C w ciągu dnia (z prawie identyczną temperaturą wody morskiej) i 24 st. C nocą gwarantują, że z pewnością nie zmarzniemy. Do dyspozycji hotelowych gości aż 10 restauracji, 9 barów, 2 baseny, aquapark, bezpłatne serwis plażowy, część sportów wodnych, wypożyczalnia rowerów, zajęcia relaksacyjne. Na zapytanie otrzymamy pyszne posiłki bezglutenowe, wegetariańskie oraz wegańskie.

Na tym malowniczym wybrzeżu nie będziemy się nudzić. Warto wybrać się na wyprawę nurkową na wyspę Cozumel, z podwodnymi jaskiniami oraz największą w okolicy rafą koralową, z ukwiałami i gąbkami, głęboką na 40 m. Pod wodę zejść można również na lagunie Yalku, gdzie w Akumal są naturalne tereny lęgowe żółwi morskich. Dos Ojos z kolei to najgłębszy na całym półwyspie system jaskiń, gdzie kręcono dokument ”Wyprawa do niezwykłych jaskiń”. Nieco na południe, w pobliżu nadmorskiego miasta Tulum na stromym klifie, są natomiast ruiny miasta Majów, świetnie zachowane. Zobaczymy m.in. Świątynię Fresków z malowidłami niewiadomego pochodzenia oraz Świątynię Zstępującego Boga. Lokalny park tematyczny Xcaret wzniesiono jako Meksyk w miniaturze, z licznymi zwierzętami, 80-metrową wieżą obrotową, cmentarzem Majów, wioską archeologiczną, spektaklami artystycznymi i ze spływem podziemną rzeką.