Kultowe symbole Krakowa. Warto znać ich historię

Smocza jama to nic innego jak jaskinia krasowa owiana wspomnianą legendą. Trasa turystyczna liczy zaledwie około 82 m. Do jaskini schodzi się po krętych schodach. Na trasie można zobaczyć trzy komory skalne. Największa z nich ma 25 m długości i do 10 m wysokości. Część jaskini pozostaje niedostępna dla zwiedzających. Smoczą jamę można odwiedzać od kwietnia do października. Bilety należy kupić przy wejściu lub w kasie w Zamku Królewskim na Wawelu.