Nietypowy gość sfotografowany na Wawelu. "Spryciarz"

Autorem wyjątkowych fotografii jest Łukasz Michalak. Wywołały one spore poruszenie wśród internautów - nie tylko zostawili oni pod wpisem sporo komentarzy oraz tysiąc polubień, ale i udostępnili go już ponad 150 razy. "Bardzo często widać go koło UJ, widocznie zmierza na Wawel", "Spryciarz. Coraz więcej lisów w mieście. Koło Uniwersytetu Pedagogicznego codziennie się kręci ten sam, ale wieczorem. Obserwuje człowieka, ocenia, po czym idzie dalej w poszukiwaniu jedzenia" - piszą kolejne osoby.