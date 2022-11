Kupili mieszkanie w sercu Włoch. "Czynsz niższy niż na Śląsku"

Zaczęliśmy przeglądać portale nieruchomościowe we Włoszech, kanał Pauliny Wojciechowskiej o domach na Sycylii i nie wierzyliśmy własnym oczom. Mieszkania w dobrym stanie, duże, jasne pokazywały się w cenach dwukrotnie niższych niż np. krakowskie czy katowickie. Presja rosnącej inflacji i marnowania się rok do roku prawie 20 proc. naszych ciężko uzbieranych oszczędności była również istotna. Decyzja zapadła. Domek w górach to może na emeryturę, a teraz zastanówmy się: co nas cieszy, co nam daje energię, co nas napędza jako trzydziestokilkulatków? Podróże po Włoszech. No to działamy.