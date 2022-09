Najbardziej tajemniczy region Włoch. Tu jest bajecznie

Orvieto - miasto na wulkanicznym wzgórzu

Wybierając się do Umbrii, koniecznie trzeba zajrzeć do Orvieto. Będące typowym przykładem średniowiecznego miasta, Orvieto zachwyca swoim widokiem już z daleka, kiedy to wyłania się majestatycznie na szczycie wulkanicznego wzgórza. Symbolem i sercem Orvieto jest imponująca, gotycka katedra, zaś spacer uliczkami miasta to prawdziwa podróż w przeszłość. Co poza spacerem uliczkami warto zobaczyć w Orvieto? Na pewno trzeba wspiąć się na wieżę Torre del Moro, z której można podziwiać charakterystyczne dachy orvietańskich domów. Jednak Orvieto to nie tylko przepiękna katedra i średniowieczna zabudowa, to również liczne winnice, które otaczają miasto.