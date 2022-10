Rzym na weekend i nie tylko. To miasto dla każdego

Stolica Włoch słynie też ze Schodów Hiszpańskich, które należą do najdłuższych i najszerszych w Europie. Mają one 138 stopni, a na ich szczycie znajduje się XVI-wieczny kościół pw. św. Trójcy (wł. Trinità dei Monti). Z koli u podnóża schodów jest niewielka fontanna Barcaccia. Co ciekawe, odbywają się na nich słynne pokazy mody, wiosną zdobi je kwiatowa dekoracja, a zimą bożonarodzeniowa szopka. Warto pamiętać, że na Schodach Hiszpańskim nie wolno siadać. Grozi za to mandat w wysokości od 250 do 400 euro.