Kutaisi - industrialne miasto ze starożytną duszą

Jak dostać się do Kutaisi

Do Kutaisi można znaleźć z Polski sporo tanich lotów. Ceny zaczynają się już od 130 złotych, i to nawet w sezonie. Do miejscowości można dojechać z Katowic, Gdańska, Krakowa a także Warszawy. W mieście bez problemu można wsiąść w lokalny transport - marszrutkę, i przejechać się nią nawet do Tbilisi, które znajduje się w odległości ok. 221 kilometrów.