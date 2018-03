Letnia siatka połączeń. Dokąd polecimy z polskich lotnisk?

Kończy się marzec, a to oznacza, że linie lotnicze uruchamiają połączenia na sezon letni. Do jakich miejsc będziemy mogli latać przez kilka najbliższych miesięcy? Przedstawiamy nowości od przewoźników niskokosztowych oraz czarterowych.

Lato 2018 zapowiada się bardzo dobrze pod względem połączeń lotniczych. Przewoźnicy zapowiedzieli wiele ciekawych kierunków (Shutterstock.com)

Kraków-Balice

Zacznijmy od Krakowa, które od końca marca będzie przeżywać lotniczą rewolucję. M.in. Ryanair ma bogaty rozkład lotów z królewskiego miasta na nadchodzący sezon letni. Pojawi się aż 15 nowości: Frankfurt, Goteborg, Malmo, Praga, Berlin, Lizbona, Marsylia, Norymberga, Marrakesz, Ateny, Sewilla, Tel Awiw, Barcelona, Neapol i Glasgow. Będzie także powrót połączeń sezonowych: Chania, Lourdes, Lamezia, Pafos, Burgas, Pescara, Porto, Alicante, Malaga, Walencja, Teneryfa, Gran Canaria, Cagliari, Lamezia, Neapol, Wenecja, Majorka i Malta. Wszystkie powyższe połączenia ruszają pomiędzy 22 a 28 marca. Ceny lotów? Już od 78 zł w dwie strony (np. połączenie Kraków - Malmo w terminie 14-17 kwietnia).

To nie koniec nowości. Od 26 marca ze stolicy Małopolski polecicie do Helsinek na pokładzie linii Norwegian (26 marca). Z kolei linia Flydubai zabierze was do Dubaju (8 kwietnia). Polskie Linie Lotnicze 28 kwietnia otwierają połączenie do Budapesztu, a YanAir 22 maja do Odessy. Od 5 lipca LOT zwiększy częstotliwość lotów do Chicago – do 2 tygodniowo. Powrócą połączenia sezonowe: Eurowings – Stuttgart, Iberia Express – Madryt, Vueling – Barcelona i Aegean – Ateny. Po zimowej przerwie dostępne będą także kierunki czarterowe, m.in. do Burgas, Warny, Antalyi oraz na Kretę, Korfu, Rodos.

Lotnisko Kraków-Balice

Wrocław

Bazylea, Goteborg, Kutaisi, Bari oraz Porto – to 5 nowych połączeń ze stolicy Dolnego Śląska, zaoferowane przez Wizz Air. Pierwsze samoloty na tych trasach wystartują w marcu 2018 r. Z kolei linia Ryanair zabierze pasażerów w maju do Aten, Faro i od czerwca do Podgoricy. Z kolei Air France uruchomi w maju lot na główne lotnisko w Paryżu im. Charles'a de Gaulle'a. W nowym sezonie z wrocławskiego lotniska polecimy też do Stuttgartu na pokładzie linii Eurowings. Najtańsze bilety z Wrocławia będą kosztowały od 78 zł w dwie strony.

W siatce na lato 2018 znajdzie się ponad 25 kierunków czarterowych. Nowy sezon zainauguruje lot do Antlayi. W kwietniu dołączy do niej Majorka oraz pięć greckich wysp - Kreta, Korfu, Kos, Rodos, Zakynthos. W czarterowej ofercie pojawi się również Dżerba, Kefalonia, Izmir, Bodrum oraz Dalaman.

Lotnisko we Wrocławiu

Poznań

W Poznaniu na sezon letni Ryanair zapowiada od marca 7 nowości: Ateny, Billund, Castellon, Madryt, Oslo, Tel Awiw i Mediolan. Wiosną do oferty z Ławicy dołączają loty obsługiwane przez Wizz Air: Rejkiawik (kwiecień) i Dortmund (marzec).

Dokąd polecimy czarterami? Zapowiada się dobrze. Na mapie połączeń są: Dominikana (bezpośrednio latem), Pafos, Rjeka, Tivat, Peloponez, Kefalonia, Skiathos, Kavala, Madera, Dżerba, Enfidha, a także Dalaman.

Gdańsk

Gdańsk zyska kilka nowych połączeń od wiosny. Ryanair poleci do Aten (kwiecień) i Tel Awiwu (marzec). Powracają też loty do Aarhus (marzec). Z kolei w siatce połączeń Wizz Aira pojawią się: Lwów i Wiedeń (marzec). Natomiast Air Baltic uruchomi loty do Rygi (27 marca).

Czarterami udamy się m.in. do Burgas, Warny, Dalmacji, Dubrowniku, Hurghady, Salonik, Antalyi, Bodrum, Izmiru, Sewilli, Monastyru, Almerii, Gerony, na Korfu, Kos, Kretę, Rodos, Zakynthos, Majorkę, Sycylią oraz Teneryfę.

Shutterstock.com

Warszawa-Chopin

W sezonie letnim to przede wszytkim Polskie Linie Lotnicze uruchomią najwięcej połączeń. LOT zaoferował 12 kierunków. W ofercie przewoźnika na sezon letni 2018 znajdują się rejsy do: Skopje, Podgoricy, Dubrownika, Zagrzebia, Splitu, Puli, Zadaru, Belgradu, Ljubljany, Sofii, Bukaresztu i Kluż-Napoki.

Z linii niskokosztowych nową trasą wprowadzi Wizz Air – do Podgoricy. W przypadku czarterów oferta jest niezwykle bogata. Począwszy od marca, pasażerowie będą mogli polecieć do najpopularniejszych miejsc w Bułgarii, Chorwacji, Egipcie, Turcji, Maroka, Włoch, Hiszpanii, a także do Czarnogóry, Gruzji czy Albanii.

Warszawa-Modlin

Z lotniska Modlin samoloty irlandzkiego przewoźnika, jedynego operatora z podwarszawskiego portu, polecą od końca marca do Burgas, Pescary i Rimini.

Katowice

Od czerwca 2018 ze Śląska polecimy samolotami Wizz Aira do Porto, Monachium, Charkowa, Malagi, Faro i Podgoricy.

Rzeszów

Lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce poszerzy w sezonie letnim ofertę lotów czarterowych. Od czerwca 2018 r. pasażerowie będą mogli polecieć na Rodos. Ponadto linia Ryanair ogłosiła, że od 16 maja uruchomi sezonowe loty do stolicy Grecji oraz do kurortu Burgas.

Szczecin

Cztery greckie wyspy, czyli Rodos, Zakintos, Kreta i Korfu, Dubrownik i Antalya - to kierunki, do których będą mogli latem wylatywać pasażerowie z lotniska Szczecin Goleniów. Czarterowe loty rozpoczną się od maja i będą trwały do października 2018 roku.

Łódź

Ryanair ogłosił, że do Aten poleci również z Łodzi. Pierwszy rejs zaplanowano na 12 maja. Ponadto od połowy czerwca - po roku przerwy - wracają czartery na łódzkie lotnisko. Polecicie do Burgas oraz Antalyi.

