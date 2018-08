Letnia stolica… warszawiaków. Dla wielu z nich Mazury kończą się na Mikołajkach

Raj dla żeglarzy i miłośników sportów wodnych oraz nowoczesna infrastruktura. Z drugiej strony wysokie ceny, snobizm i tłumy turystów – w dużej mierze ze stolicy. Dla nich Mazury to Mikołajki, a przecież region oferuje znacznie więcej.

Mikołajki uważane są za letnią stolicę Mazur. Turyści nie mogą się nachwalić - infrastruktura jest tak samo nowoczesna i dostępna, jak w kurortach we Włoszech czy Francji. Samych miejsc hotelowych jest w okolicy ok. 8 tys. – to dwa razy więcej niż liczba mieszkańców. Do tego dochodzą noclegi w apartamentach, na łódkach, dziesiątki barów, pubów i klubów. Jednak czasy, kiedy spało się w pensjonacie za 25 zł za dobę, a sycący obiad kupiło za "grosze", odchodzą. Teraz w mieście rządzą hotele na wypasie, dobre restauracje i sklepy z profesjonalną odzieżą żeglarską dla turystów z zasobnymi portfelami. Mimo to urlopowicze przyjeżdżają, płacą i narzekają – że drogo, tłoczno, a coraz częściej, że mało "mazursko".