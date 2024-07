Lew Lucerny. "Najsmutniejszy kamień świata"

Poruszenie pisarza

Amerykański pisarz Mark Twain, który podróżował po Europie pod koniec XIX w., po odwiedzeniu Lucerny nazwał Pomnik Szwajcarskich Gwardzistów najsmutniejszym i najbardziej wzruszającym kamieniem świata - "the most mournful and moving piece of stone in the world" (cytat z książki "A Tramp Abroad"/"Włóczęga za granicą").