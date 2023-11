Była w miejscu, w którym naprawdę zmienia się świat. "Doświadczenie nieporównywalne z żadnym innym"

To zależy, którą część ośrodka. Bo CERN to nie jest jakiś jeden gmach. Wygląda bardziej jak miasteczko uniwersyteckie na granicy Szwajcarii i Francji. Proste budynki, alejki, wystawa na wolnym powietrzu. Na wejściu dostajesz identyfikator i po kampusie możesz poruszać się samemu. Do budynków, w których odbywają się badania wchodzisz z pracownikiem, który pełni rolę przewodnika. To, że zwiedzasz nie tylko część wystawową, ale wchodzisz też do miejsc, gdzie cały czas trwa normalna praca, sprawia, że to doświadczenie nieporównywalne z żadnym innym.