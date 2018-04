Lidl zaprasza na wycieczkę dookoła świata. Podróż potrwa aż kilka miesięcy

Podróż do jednych z najbardziej pożądanych przez turystów miejsc na świecie i zakwaterowanie na luksusowym statku. To oferta popularnego dyskontu, skierowana do polskich turystów. Wyprawa nie jest tania – kosztuje co najmniej 70 tys. zł.

Statek Costa Luminosa wypłynie w rejs 5 stycznia 2019 r. z portu w Wenecji

Lidl od 2017 r. działa też jako agent turystyczny i kusi Polaków podróżami zagranicznymi oraz krajowymi w, jak to zaznaczono na stronie sieciówki, atrakcyjnych, niskich cenach.

Jedną z najnowszych wyjazdowych propozycji dyskontu jest wyjątkowo długa wycieczka w najdalsze rejony świata. – Wśród naszych ofert były już wielkie wyprawy, jak np. ta na Kilimandżaro lub przemierzenie legendarnej Route 66 Harleyem Davidsonem. Teraz przyszedł czas na 114-dniowy rejs dookoła świata, 5-gwiazdkowym statkiem Costa Luminosa. Organizatorem wyjazdu jest Atlas Tours z Żor – mówi w rozmowie z WP Aleksandra Robaszkiewicz, rzecznik prasowy Lidl Polska.

Costa Luminosa

Rejs rozpocznie się 5 stycznia 2019 r. i potrwa do 27 kwietnia. Statek wyruszy z Wenecji i dopłynie do portów m.in. w Hiszpanii, Maroku, Brazylii, Argentynie, Chile, Nowej Zelandii, Australii, Indonezji, Singapurze, Tajlandii, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie czy Grecji. Turyści pokonają łącznie 45 tys. km.

Zakwaterowanie będzie niczego sobie. Zbudowany w 2009 r. statek należy do włoskiego armatora Costa Cruises. Posiada 1130 kabin dla 2828 pasażerów, a na pokładzie znajdują się liczne udogodnienia - 3 baseny, 4 jacuzzi, 4 restauracje, 11 barów, kasyno, teatr, kino, klub, boisko czy butiki.

Kosztowna przyjemność

Aby uczestniczyć w 4-miesięcznej wycieczce życia, trzeba posiadać spory zapas gotówki – cena rejsu to min. 69999 zł od osoby (średnio 614 zł dziennie). Obejmuje opiekę polskiego pilota, transport z Warszawy do portu w Wenecji, noclegi w kabinie bez okna, pełne wyżywienie, korzystanie z urządzeń rekreacyjno-sportowych, udział w przedstawieniach oraz różnych aktywnościach, opłaty portowe czy ubezpieczenie. Na stronie Lidl Podróże podkreślono, że grupa z polskim pilotem zostanie potwierdzona przy min. 10 osobach, jednak w razie niezebrania odpowiedniej liczby uczestników, rejs można zarezerwować indywidualnie.

Costa Luminosa

Dodatkowym kosztem są obowiązkowe napiwki dla obsługi statku w kwocie 10 euro dziennie od osoby (112 nocy na statku, czyli 1120 euro (ok. 4680 zł). Przy tak długim rejsie prawdopodobnie wiele osób będzie chciało skorzystać z opcji kabiny z oknem lub balkonem. To jednak kosztuje kolejne 10 tys. zł. – Cena z podwyższonym standardem kabiny to 79999 zł za osobę – wyjaśnia Aleksandra Robaszkiewicz.

– Podczas rejsu podróżujący spędzą część czasu na statku, który stanowi swojego rodzaju luksusowy, pływający hotel. Natomiast podstawą wyprawy jest zwiedzanie kolejnych portów i destynacji – dodaje rzecznik. Pakiet obejmuje 11 wycieczek fakultatywnych - m.in. po Rzymie, Casablance, Auckland, Melbourne, Bali, Singapurze, Phuket i Bombaju. Jeśli ktoś będzie chciał więcej zwiedzać, również będzie musiał zapłacić. – Każdego dnia jedna wycieczka będzie odbywać się z udziałem polskiego pilota. Ceny wycieczek fakultatywnych wahają się od 30 do 200 dol. (od ok. 100 do 690 zł) w zależności od lokalizacji oraz uwzględnionych atrakcji – wylicza przedstawicielka Lidl Polska.

Czy wycieczka cieszy się zainteresowaniem? Robaszkiewicz zdradza, że otrzymali już pierwsze zapytania od klientów na temat rejsu. Liczą się jednak z tym, że podróżujący potrzebują czasu, aby rozważyć koszty oraz możliwość ponad 3-miesięcznego urlopu.