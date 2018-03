Łódź czekają zmiany. Zostanie gospodarzem zielonego EXPO 2024

Jedno z największych polskich miast ma powody do dumy. Łodzi przyznano prawa do organizacji Expo Horticultural w 2024 r. Decyzję podjęto na zgromadzeniu w Melbourne.

Wydarzenie poświęcone jest zielonemu rozwojowi miast i rewitalizacji. Decyzja o przyznaniu Łodzi prawa do zorganizowania imprezy zapadła w środę 21 marca w australijskim Melbourne. To tam odbywa się posiedzenie zgromadzenia ogólnego AIPH (Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Ogrodniczych). Miasto chce zaprezentować wystawę "Nature of the city", czyli "Natura w mieście". Ma wyrażać ideę miasta jako miejsca do życia w przyjemnym otoczeniu – miejsca życia, pracy, mieszkania oraz odpoczynku, rozrywki i rekreacji. Expo ma odbyć się w terminie 27 kwietnia - 28 września 2024 roku.