Lotnik brytyjskich sił powietrznych RAF rzucił pracę i sprzedał wszystko, by podróżować po świecie z fretką

25-letni Charlie Hammerton przeżył śmierć najlepszego przyjaciela, biologicznej matki i tej adopcyjnej w ciągu zaledwie jednego roku. Aby wrócić do siebie i odzyskać radość życia, wybrał się w podróż po świecie ze swoją fretką Bandytą.



Młody Brytyjczyk zrezygnował z pracy, sprzedał trzy samochody i oddał prawie cały swój dobytek po to, by ruszyć w świat. Po uzbieraniu kwoty 15 tys. funtów, rozpoczął podróż – przez osiem kolejnych miesięcy zwiedził 11 krajów u boku udomowionej fretki. Zaczął od koła podbiegunowego, a skończył na południowych Włoszech.

Hammerton, pochodzący z Falmouth w Kornwalii, opisał swoje podróże jako "najbardziej niesamowite doświadczenie w życiu, które było całkowicie wyzwalające". – Goniliśmy słońce na całym świecie i rozbijaliśmy obozy pod gwiazdami w niesamowitych miejscach. To było piękne i doświadczyłem tego z moim najlepszym przyjacielem – opowiada dziś mężczyzna. – Mam teraz mniej pieniędzy, ale jestem znacznie bogatszy jako osoba – dodaje.

Brytyjczyk podróżował z fretką

Jan, biologiczna mama Charliego, zmarła w marcu 2017 r. w wieku 53 lat, do długiej chorobie neuronów ruchowych. Niedługo później jego przyjaciel Will zmarł nagle po nocy spędzonej z przyjaciółmi – podejrzewano, że przedawkował narkotyki. Pod koniec tego okropnego roku jego adopcyjna mama Samantha odeszła na skutek zawału serca.

– To był dla mnie trudny czas. Kilka razy myślałem o samobójstwie. Nie wiedziałem, gdzie się zwrócić. Wykonanie tego, co zrobiłem, wymagało ode mnie dużej odwagi. W tym czasie mieszkałem w ładnym mieszkaniu, miałem dobrą pracę i miałem trzy samochody – wyznaje. – Ale to wszystko nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Postanowiłem pozbyć się wszystkiego i wyruszyć gdzieś z Bandytą.