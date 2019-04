Lotnisko Malmö – transfer z lotniska do miasta

Skania to historyczny region pięknej Szwecjii, a Malmö jest jej największym miastem. Ma bogatą kulturę i piękne krajobrazy. Jeśli wybierzemy Skandynawię na letni urlop - lećmy na lotnisko w Malmö. Lotnisko w Malmö jest jednym z największych lotnisk Szwecji i leży niedaleko od Danii. W Malmö zobaczmy piękny zamek Malmohus i wjedźmy na taraz widokowy budynku Turning Torso.

Lotnisko Malmö – położenie

Lotnisko w Malmö jest położone 30 km na wschód od miasta Malmö w Skanii. Na sprawne dotarcie do centrum, pozwoli nam na przykład samochód albo taksówka. Zlokalizowane na zachodzie miasta dzielnice mają bliżej do lotniska w Kopenhadze.

Lotnisko Malmö – transfer autobusem do miasta

Wygodną i sprawdzoną formą transportu do centrum Malmö jest autobus. Rekomendujemy sieć Flygbussarna oraz Grahundbus. Ich zaletą jest duży komfort jazdy oraz regularne kusy co około poł godziny. Podróż trwa także około 30 minut, więc nie będziemy jechac długo. Kurs autobusem z lotniska do Malmö wyniesie nas około 170 koron, a bilet zarezerwujemy przez internet. Warto dokonać takiej rezerwacji, aby uniknąć kolejki przed autobusem i dostać odpowiadające nam miejsce.