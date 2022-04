Lublin. Wraca atrakcja uwielbiana przez turystów

Dla przykładu, "Czarcia Łapa" to obraz lubelskiej legendy o powstaniu odcisku czartowskiej dłoni na stole w Trybunale Koronnym. "Unia Narodów" jest alegoryczną opowieścią w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego o kształtowaniu relacji pomiędzy Polską a Litwą, które doprowadziło do powstania jednej z najtrwalszych unii politycznych i rozkwitu tej części Europy. "Anioły Lubelskie" w reżyserii Janusza Opryńskiego nawiązują do fresków znajdujących się we wnętrzu Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Pokaz zawiera partie wokalne z lubelskiej cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego z udziałem abp Abla. Z kolei widowisko "Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego" prezentuje najciekawsze osiągnięcia lubelskich budowniczych samolotów i śmigłowców z pierwszej w Polsce wytwórni samolotów.