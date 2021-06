Ludzie potrzebują dobrych emocji!

Dzięki bieżącej relacji w mediach ogólnopolskich, to wyjątkowa okazja bezpośredniego dotarcia do widzów nie tylko z całej Warszawy ale i z całej Polski. Balony wzbudzają pozytywne emocje, zapadają w pamięć i zachęcają publiczność do dzielenia się swoimi wrażeniami, zdjęciami i filmami w social mediach.