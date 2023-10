Po wizycie w tym miejscu nie spojrzysz już na ziemniaki tak samo

Staram się nie wydawać opinii, zanim sama nie odwiedzę danego miejsca, toteż postanowiłam osobiście przetestować jedną z nowszych atrakcji turystycznych Poznania. Byłam po prostu ciekawa, co i jak długo można mówić o jednym warzywie. A że to moje ulubione, to nie było innego wyjścia, jak wsiąść do pociągu i "zameldować się" w kamienicy przy Wronieckiej 18 (wejście od ul. Mokrej), gdzie mieści się właśnie Muzeum Pyry. Przed wizytą najlepiej dokonać rezerwacji biletów na konkretną godzinę (cena normalnego to 26 zł i ulgowego - 24 zł).