Magiczny Stuttgart. Miasto historii i przyszłości

Jest takie miasto w Niemczech, w którym panuje porządek, a mieszkańcy mają opinię najbardziej wyluzowanych w Europie. Między innymi dzięki tym zaletom Stuttgart posiada magiczną atmosferę. Jest miejscem, do którego zawsze miło się wraca.

Stuttgart to piękne miasto, które jest wyjątkowo przyjazne dla przyjezdnych (Shutterstock.com)

Jak znaleźć wewnętrzny spokój? Mieszkańcy Stuttgartu mieli na to dużo czasu. Początki ich miasta sięgają czasów rzymskich, gdy nad rzeką Neckar znajdował się obóz wojskowy. Nazwa Stuttgart wywodzi się ze staroniemieckiego i oznacza "stadninę koni". Właśnie hodowlą tych pięknych zwierząt zajmowali się mieszkańcy miasta w średniowieczu. A ponieważ taka hodowla wymaga cierpliwości, może to dzięki niej stuttgartczycy nauczyli się spokoju, który charakteryzuje ich do dzisiaj.

Porządek przede wszystkim Pierwszym, co rzuca się w oczy, kiedy wychodzimy z terminalu lotniska w Stuttgarcie, jest wszechobecny porządek i czystość. Takie landy jak Badenia-Wirtembergia wciąż pokazują przybyszom, co oznacza niemiecki "Ordnung". Kupując w automacie na lotnisku trzydniowy bilet za 12 euro, zyskujemy dostęp do całej komunikacji miejskiej w Stuttgarcie. Składają się na nią autobusy, tramwaje zwykłe (U-Bahn) oraz tramwaje szybkiego ruchu (S-Bahn). Całe miasto podzielone jest na strefy, strefy zaś na przystanki. Mapa znajduje się na niemal każdym przystanku, ale już pierwszy rzut oka na nią wystarczy, by przekonać się, że nie mamy do czynienia z chaotyczną plątaniną. Wszystko jest tu na swoim miejscu, idealnie dopasowane.

Odrodzone miasto Bliskość Francji pozwoliła Stuttgartowi przebywać w pobliżu centrum sztuki i kultury. Dlatego stary Stuttgart posiada wiele perełek architektury. Choć część z nich uległa zburzeniu podczas ostatniej wojny, pracowici stuttgartczycy zdołali odbudować swoje miasto. Przechadzając się jego ulicami, co chwila napotkamy piękną budowlę.

1. Schlossplatz i Neues Schloss

Plac w centrum miasta oferuje świetny widok na Nowy Pałac w Stuttgarcie. Wiosną oraz latem mieszkańcy Stuttgartu uwielbiają schodzić się tutaj, rozkładać kocyki na trawie i delektować się pięknem barokowej architektury pałacu.

Nowy Pałac, wybudowany w latach 1746-1807 przez księcia Wirtembergii, ówczesnych szokował przepychem. Porównywany często do francuskiego Wersalu, kosztował mnóstwo pieniędzy i małą ironią losu jest to, że dziś mieści się w nim ministerstwo finansów landu. Część budynku udostępniono zwiedzającym. Koszt biletu to 8 euro.

2. Alte Schloss

Skoro mamy w Stuttgarcie Nowy Pałac, to w mieście nie może zabraknąć i starego. Tak jest w istocie – Stary Pałac przebudowywany był w ciągu ostatniego tysiąclecia wielokrotnie. Dzisiejszą, renesansową formę obiekt zawdzięcza XVI-wiecznym architektom.

Mieści się tutaj muzeum landu (bilet wstępu: 5,5 euro). Wśród eksponatów znajdują się m.in. korona Królestwa Wirtembergii, a także prace Rubensa czy Rembrandta. W pałacu funkcjonuje też osobna trasa wycieczkowa dla dzieci.

3. Schillerplatz

Plac w centrum Starego Miasta w Stuttgarcie, upamiętniający swą nazwą sławnego niemieckiego poetę i dramaturga, Friedricha Schillera. To on jest pierwotnym autorem "Ody do radości", którą uwiecznił w swojej "IX Symfonii" Ludwig van Beethoven. Stoi tu pomnik poety, ale to nie jedyny powód, dla którego powinniśmy zajrzeć na Schillerplatz. Stanowi on bowiem świetny punkt orientacyjny dla wszelkich wycieczek po mieście.

Twórczy nieporządek Panujący w Stuttgarcie porządek nie oznacza wcale, że miasto jest monotonne. Jest wręcz przeciwnie! Znajduje się tutaj mnóstwo miejsc nawiązujących do nowoczesnej sztuki i architektury. Ich twórcy puścili wodze fantazji, dzięki czemu Stuttgart, oprócz tradycyjnej, zyskał także dodatkową, magiczną wręcz odsłonę.

1. Neue Bibliothek

Od 2011 r. Stuttgart cieszy się nowym budynkiem biblioteki miejskiej, umiejscowionym przy Mailänder Platz. Budynek, zaprojektowany przez południowokoreańskiego architekta Eun Young Yi, stanowi ciekawy przykład nowoczesnej architektury. Surowa na pierwszy rzut oka, zewnętrzna bryła biblioteki, po zmroku rozbłyska wielokolorowymi światłami.

Z kolei wnętrze budynku, całe w nieskazitelnej bieli, tworzy niezwykły obraz. Jeśli uiścimy miesięczną opłatę w wysokości 4 euro, będziemy mogli tu wypożyczyć nie tylko książki, ale też dzieła sztuki oraz muzykę.

2. Kunstmuseum Stuttgart

Muzeum sztuki nowoczesnej stanowi kolejny przykład oryginalnej zabudowy miasta. Za dnia Kunstmuseum przypomina z zewnątrz szklany sześcian. Dopiero po zmroku widzimy, jak lampy oświetlają marmurowe wnętrze budynku.

Wizyta tutaj będzie prawdziwą gratką dla fanów sztuki. Za opłatę w wysokości 2,5 euro zobaczymy prace artystów, takich jak Otto Dix, a także prace Willa Baumeistera, Adolfa Hölzela, Dietera Rotha. Łącznie w obiekcie znajduje się ponad 15 tys. dzieł sztuki.

Po przyjęciu dużej dawki inspiracji, możemy porozmawiać na tematy artystyczne w znajdujących się na terenie muzeum punktach gastronomicznych (bar oraz restauracja).

3. Mercedes Benz Museum oraz Porsche Museum

Stuttgart to nie tylko miasto sztuki. To także prężnie rozwijające się zagłębie motoryzacyjne. Dwie legendarne marki samochodów, Mercedes Benz oraz Porche, mają tu swoje siedziby oraz muzea. Niestety raczej nie zwiedzimy ich jednego dnia, gdyż mieszczą się dokładnie po przeciwnych stronach miasta.

Design budynków, zarówno Mercedes Benz Museum, jak i Porsche Museum, robi duże wrażenie, zwłaszcza w nocy. Dzięki efektownemu oświetleniu obydwa obiekty wyglądają niczym scenografia filmu science fiction.

Wizyta w Mercedes Benz Museum (bilet wstępu: 8 euro) to w zasadzie przegląd historii motoryzacji. Stoi tu ponad 160 modeli samochodów sławnej marki. Obiekt zawiera również eksponaty z dziedziny technologii i napędu samochodowego.

Z kolei w Porsche Museum (bilet wstępu: 8 euro) zobaczymy 80 modeli samochodów tej niezwykle prestiżowej marki. Trudno o lepszą mobilizację do rozwoju zawodowego niż wizyta w obiekcie Porsche. Łatwo bowiem rozmarzyć się na temat podobnego cuda stojącego w naszym garażu.

Przyjeżdżający do Stuttgartu raczej nie mogą narzekać na nudę. To naprawdę piękne miasto, w dodatku bardzo przyjazne dla przejezdnych. Swoim gościom oferuje dogodną komunikację oraz wiele miejsc wartych zobaczenia. Nasza przygoda ze Stuttgartem z pewnością więc nie skończy się na jednej wizycie.

