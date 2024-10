Mają dość libacji w stolicy. Wprowadzili zakaz

Koniec pub crawls w Pradze

Z wnioskiem o wprowadzenie takiego zakazu wystąpiły władze dzielnicy Praga 1, na której terenie znajduje się najwięcej popularnych pubów, klubów i restauracji w stolicy Czech. To właśnie do tej dzielnicy odbywały się tematyczne wycieczki, których głównym celem było upicie się w kilku miejscach jednego wieczoru. Władze miasta przychyliły się do wniosku i wprowadziły zakaz. Wejdzie w życie w momencie jego publikacji.