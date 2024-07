Mają najczystsze morze w Europie. "Wynika to z kilku czynników"

Eksperci nie mają złudzeń

- Czystość morza wynika z kilku czynników, takich jak charakterystyczne prądy morskie, które do chorwackiego wybrzeża niosą ubogie w składniki odżywcze wody Morza Śródziemnego, czy rzeki, które nie wprowadzają do morza zbyt wiele materiału z lądu, jak to się dzieje w przypadku włoskiej części Adriatyku - tłumaczy dr Marin Ordulj, ekolog mikroorganizmów morskich z Wydziału Studiów Morskich Uniwersytetu w Splicie.