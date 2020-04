Majówka 2020. Co można, a czego nie można robić?

Czy można wynająć pokój lub nocleg na majówkę 2020?

Nie. Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi w środę 29 kwietnia przez premiera Mateusza Morawieckiego, hotele oraz miejsca noclegowe otwarte zostaną dopiero 4 maja. Czyli po majówce. Do tego czasu powinniśmy nocować w domu lub jeśli mamy pilną potrzebę wyjazdu – skorzystać z gościny rodziny lub znajomych. Hotele i miejsca noclegowe są do 4 maja oficjalnie zamknięte. Eksperci apelują jednak o powstrzymanie się od kontaktów z innymi osobami, ze względu na zdrowie nasze i innych.

Czy można jechać w góry lub nad morze?

Czy można jechać na działkę?

Czy można robić grilla?

Czy można iść na ryby?

Jak najbardziej! Polski Związek Wędkarski przypomina, że od 20 kwietnia wędkarze mają możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno w łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych). Uwaga! Wędkarzy obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa, co innych! Wszyscy mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości.

Co można robić w mieście?

Nic straconego, jeśli nie możemy w tym roku wyjechać do domku pod lasem. Cieszmy się tym, co mamy na miejscu. Możemy do woli korzystać z parków, lasów czy bulwarów. Możemy spacerować, uprawiać sporty czy wybrać się na rodzinny piknik do parku.