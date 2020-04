Majówka 2020. W Karkonoszach ruszają wyciągi

Od 20 kwietnia przywrócono do użytku publicznego lasy, parki i plaże. Parki narodowe w całej Polsce zdecydowały się udostępnić turystom część szlaków. Karkonoski Park Narodowy postanowił nawet uruchomić na majówkę wyciągi. Na profilu Karkonoskiego Parku Narodowego na Facebooku pojawiły się zdjęcia gotowych do jazdy wagoników turystycznych w Świeradowie.

Kolej linowa na Kopę zostanie uruchomiona już 30 kwietnia. Na stronie internetowej "Karpacz Ski Arena" pojawiła się w związku z tym prośba o zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Turystów prosi się przede wszystkim o zachowanie odstępów w kolejce do kas. Na peronach zapewniony będzie dostęp do płynu dezynfekującego, a wszystkie miejsca na 4-osobowej kanapie mogą zająć wyłącznie członkowie rodzin. Pozostałe osoby mogą zajmować siedziska po przeciwległych krańcach kanapy z zachowaniem odstępu od siebie.

Cena biletu za wjazd koleją linową na Kopę rozpoczyna się od 30 zł dla młodzieży szkolnej do 18 roku życia. Za normalny bilet w jedną stronę zapłacimy 50 zł. Natomiast za wjazd na II sekcję Szrenicy ze Szklarskiej Poręby zapłacimy 18 zł za dziecko do 14 roku życia i 24 zł za osobę dorosłą. Z czeskiego Pecu pod Śnieżką wjedziemy gondolą już za ok 40 zł za osobę dorosłą oraz ok. 35 zł za dziecko.