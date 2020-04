Majówka 2020. Spływ Dunajcem będzie możliwy

Spływy rozpoczynają się na przystani flisackiej w Sromowcach–Kątach, a kończą w Szczawnicy. 18-kilometrowy odcinek pokonuje się w około 2 godziny 15 minut. Można też wybrać opcję dłuższą i dopłynąć do Krościenka (23 km, 2 godziny 45 minut). Zazwyczaj Flisacy po Dunajcu pływali od 1 kwietnia do 31 października. W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa sezon wystartuje 1 maja.

Ile kosztuje spływ Dunajcem?

Zmieniły się także opłaty za spływ. "Informujemy, że zawieszone zostają wszystkie ulgowe bilety dla dzieci do lat 10-ciu oraz młodzieży szkolnej. Łódź wypłynie z przystani po opłaceniu podstawowego kosztu w wysokości 6 osób dorosłych plus karty wstępu na szlak wodny zgodnie z obowiązującym cennikiem. Spływ do Szczawnicy - 336 zł plus karty wstępu do PPN" - czytamy na stronie flisacy.pl