Turystka w Karkonoszach. "Pazurki, długie rzęsy, torebunia i waliza"

Turyści nieustannie zaskakują w górach brakiem przygotowania. Na szlak idą w jeansach czy tenisówkach. Tym razem media społecznościowe obiegło zdjęcie turystki z walizką na kółkach. Niektórych to dziwi.

Zaledwie kilka tygodni temu ratownicy z karkonoskiego GOPR apelowali do turystów w radiu. "Nie może być takiej sytuacji, że grupa turystów z dziećmi ma pretensje do całego świata, że utknęli w Białym Jarze, że jest ciemno, ślisko i szlaki nie są posypane i że wyciąg jest zamknięty" - powiedział Radiu Wrocław naczelnik Sławomir Czubak. - "Mają pretensje do całego świata, tylko nie do siebie".