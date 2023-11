Mało popularna atrakcja turystyczna. Naukowcy dobrze znają to miejsce

Jak dojechać do kamieniołomu w Nasiłowie?

Kamieniołom w Nasiłowie jest jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych okolic Janowca i Kazimierza Dolnego. Jest to unikalne miejsce z ogromnym potencjałem turystycznym, o czym przekonuje się każdy, kto tylko pokusi się o jego odwiedzenie. Warto je zobaczyć, tym bardziej, że dotarcie do niego jest łatwe i szybkie, o ile posiadamy samochód. Do Nasiłowa wiedzie droga 743 z Janowca, która w miejscowości kończy się ślepą uliczką, przebiegającą równolegle do biegu Wisły. W tym miejscu można zaparkować samochód i pieszo skierować się ścieżką, która zaprowadzi nas prosto do kamieniołomu.