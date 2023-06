Największe w Europie skupisko wąwozów. Poznaj przynajmniej kilka z nich

Kraina Lessowych Wąwozów pieszo, rowerem lub… kajakiem

Kraina Lessowych Wąwozów to obszar znajdujący się w zachodniej części województwa lubelskiego, na północno-zachodnim krańcu Wyżyny Lubelskiej. To właśnie tu mieści się największe w Europie skupisko lessowych wąwozów. Na obszarze Krainy Lessowych Wąwozów występuje także wiele rzadkich roślin oraz zróżnicowana i charakterystyczna dla tych terenów fauna. Wizyta w tym miejscu to więc prawdziwa gratka dla miłośników przyrody i odkrywania wyjątkowych miejsc.