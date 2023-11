Małpa zabiła 10-latka. "Wyrwała mu jelita"

Dramatyczne wieści z Indii. 10-letni chłopiec został zaatakowany przez małpę podczas zabawy z kolegami w pobliżu lokalnej świątyni. Dał radę dobiec do domu, skąd natychmiast zabrano go do szpitala, ale niestety dziecka nie udało się uratować. To już trzeci tego typu atak w tym tygodniu.